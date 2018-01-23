23 января, Новополоцк /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Новополоцк принял эстафету культурной столицы Беларуси от Бобруйска, передает корреспондент БЕЛТА с церемонии.

Торжественное открытие республиканской акции "Культурная столица Беларуси" состоялось сегодня в Новополоцке. В праздничных мероприятиях принял участие министр культуры Юрий Бондарь, который вручил председателю Новополоцкого горисполкома Дмитрию Демидову специальный сертификат. "Для вашего города 2018 год необычный и особенный. Новополоцк празднует 60-летие. На протяжении всего года будут проходить мероприятия, связанные с получением статуса культурной столицы Беларуси. Город получил его неслучайно. Несмотря на свою относительную юность, Новополоцк - крупнейший промышленный центр страны. Город не может похвастаться древними памятниками, но здесь создана богатая социально-культурная сфера. Нет сомнений, что в Новополоцке будут поддержаны и получат развитие традиции республиканского проекта, которые были заложены в Полоцке в 2010 году. На протяжении года запланировано проведение более 200 мероприятий. Они придадут импульс дальнейшему развитию города", - сказал Юрий Бондарь, обращаясь к жителям и гостям города.

Министр культуры Юрий Бондарь и председатель Новополоцкого горисполкома Дмитрий Демидов во время передачи эстафеты.

Министр культуры Юрий Бондарь.

Республиканская акция "Культурная столица Беларуси" проводится с 2010 года. В каждом из городов, объявленных культурной столицей, реализуются проекты по презентации культурной самобытности, развитию и популяризации традиций и достижений национальной культуры, активизации творческой инициативы, повышению туристической привлекательности. Новополоцку есть что показать и чем похвалиться. В городе работают 12 учреждений культуры и искусства, на базе которых действуют 35 коллективов со званиями народный, заслуженный и образцовый.

Праздничные мероприятия, посвященные культурной столице 2018 года, проходят на нескольких площадках. В Центре культуры организована выставка-презентация "Скарбонка творчасці", на которой учреждения культуры представили свои достижения. Лучшие творческие коллективы выступают на сцене Дворца культуры ОАО "Нафтан", где состоялось официальное открытие акции "Культурная столица Беларуси".

Эта республиканская акция проводится в девятый раз. Новополоцк стал вторым городом Витебской области, получившим статус культурной столицы. В 2010 году самым культурным городом страны был Полоцк. Статус культурной столицы присваивался Гомелю (2011 год), Несвижу (2012 год), Могилеву (2013 год), Гродно (2014 год), Бресту (2015 год), Молодечно (2016 год), Бобруйску (2017).-0-

Фото Александра Хитрова