20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый детский приключенческий фильм "Правила геймера" выйдет в прокат 31 мая, сообщили корреспонденту БЕЛТА на Национальной киностудии "Беларусьфильм".

Это история о том, как обычным летним днем троим друзьям - Димке, Юрке и Генке, привыкшим проводить время за компьютером и мечтавшим победить на кибертурнире, пришлось отложить на время свое любимое дело. Все изменилось, когда в подземелье старого храма ребята случайно нашли предметы, подтолкнувшие их на поиски разгадки давнего секрета. Вскоре на помощь юным искателям приключений приходит одноклассница Даша. Ребятам предстоит сплотиться, пройти нелегкие испытания, проверить на прочность дружбу. Им придется противостоять злоумышленникам, проявить смекалку, находчивость и найти ключ к разгадке тайны княжеского дворца.

Все главные роли в фильме исполняют белорусские подростки: Марк Нестер, Данила Кармалин, Федор Сушко, Алина Рачковская, Игнат Скурко. Из взрослых актеров наиболее заметные роли у Сергея Чекереса, Валентины Гарцуевой, Константина Михаленко и Александра Овчинникова.

Ребята самостоятельно исполняли сложные трюки: катались на мотоцикле, снимались под водой, проваливались в подземелье.

Зрителей ожидает увлекательная история с множеством загадок, приключений и неожиданностей. Фильм "Правила геймера" пробуждает интерес юных белорусов к истории и культуре страны. Съемки картины проходили в Минске, Несвижском замке и Бобруйской крепости.

Режиссер фильма Игорь Четвериков, автор сценария - Валентин Залужный. Оператор-постановщик - Александр Смоляк, художник-постановщик - Михаил Кузьмин, композитор - Владимир Сивицкий.-0-