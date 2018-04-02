Объявлен конкурс эскизных проектов мемориальной доски композитору Игорю Паливоде

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объявлен конкурс эскизных проектов мемориальной доски известному белорусскому композитору Игорю Паливоде. Информация о конкурсе размещена на сайте Министерства культуры Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Заявки на конкурс до 30 апреля могут представить скульпторы и архитекторы, имеющие соответствующее профессиональное образование, по адресу: г. Минск, пр. Победителей, 11, каб. 309, контактный телефон +375 17 203 74 12. Конкурсные материалы должны быть представлены участниками конкурса также 30 апреля не позднее 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Некрасова, 3, Национальный центр современных искусств.

Предложения рассмотрит жюри на закрытом заседании не позднее 10 мая.

Композиционное и пластическое исполнение мемориальной доски должно быть выдержано в лучших традициях классического и национального монументального искусства, отражать главную идею произведения - увековечение памяти композитора. Доска будет размещена на доме в Минске по ул.Плеханова, 71, где жил Игорь Паливода.

Ориентировочная стоимость создания мемориальной доски не должна превышать Br15 тыс.

Победитель конкурса получает право на создание мемориальной доски.

Организатором конкурса является Министерство культуры. Подробная информация о проведении конкурса размещена на сайте ведомства.

Игорь Игоревич Паливода (1950-1996) работал в ансамбле "Песняры", совмещал работу аранжировщика в Государственном концертном оркестре Беларуси под управлением Михаила Финберга с участием в джазовом коллективе Игоря Сафонова "Пятый угол". Среди работ композитора: цикл "Веселые нищие" на стихи Роберта Бернса для ансамбля "Песняры", увертюра-фантазия "Раймонда" для камерного оркестра и литавры-соло по песням Раймонда Паулса, концерт для фортепиано с оркестром, кантата "Слово" на стихи российских и советских поэтов, поп-опера "Максим" на стихи Максима Богдановича, опера-песня "Беларушчына" на стихи Янки Купалы, песенный цикл "Матчын спеў" на стихи Аркадия Кулешова, цикл "Нёман" на народные тексты. В аранжировках Игоря Паливоды ансамбль "Песняры" исполнял такие известные песни, как "Беларусачка", "Людка", "Марыся", "Я все тот же", "Возвращение", "Зачарованная" и многие другие.-0-