Объявление Года малой родины поспособствует развитию местных традиций и обычаев - Дрига

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объявление 2018-го Годом малой родины станет дополнительным импульсом для развития местных традиций и обычаев. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала первый заместитель министра культуры Ирина Дрига. Она приняла участие в заседании коллегии главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома.

"Думаю, что в план мероприятий по проведению Года малой родины будут включены все учреждения культуры, в том числе музеи, сельские клубы. Большое внимание предполагается уделить организации праздников деревень, районных фестивалей, посвященных народным традициям и обычаям. Также решение поспособствует развитию домов ремесел, привлечению внимания туристов и приезжих к творчеству местных умельцев", - считает Ирина Дрига.

По ее словам, тема малой родины найдет отражение в произведениях искусства, концертах, приуроченных государственным праздникам.

Ирина Дрига также проинформировала, что министерство в текущем году намерено изменить подходы в деятельности по установке произведений монументального искусства. Планируется разработать план на ближайшую перспективу в этой сфере. "Ждем предложения от регионов и Минска", - добавила она. -0-