Годом малой родины объявлен 2018 год в Беларуси

9 февраля, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Годом малой родины решено объявить 2018 год в Беларуси. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил сегодня на торжественной церемонии вручения государственных наград лучшим работникам аграрной отрасли республики, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства пояснил, что на принятие такого важного решения подвигли размышления о важности малой родины в судьбе каждого человека. "Она многолика. Для одних это родной город, улица в городе или небольшой дворик, деревня, где прошли лучшие детские годы, для других - кусочек дикой природы, который радовал глаз и дарил чувство наполненности и покоя. А для тех, кто уехал искать счастье в другие страны, малой родиной стала Беларусь", - отметил Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что пришло время каждому не только вспомнить о своих корнях, о месте, где осталась частичка души, но и отдать долг этому клочку земли. "Очень хочется, чтобы помощь шла от сердца, стала собственной инициативой. Она может быть материальной, созидательной, просветительской, творческой - кто как может и кто сколько может. Зависит от возможностей, фантазии и желания каждого. Настал момент проявить себя и вписать свое имя в историю этой малой родины, этого клочка нашей земли", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко констатировал, что Беларусь - красивая и благоустроенная страна с чистыми уютными городами, ухоженными сельхозугодьями, богатой природой. "Государство много сделало в этом направлении и не остановится на достигнутом. Но ведь нет предела совершенству, и всегда найдется где применить собственные силы. Беларусь - наш общий дом, и в наших интересах сделать его уютным и образцовым, - сказал он. - Давайте покажем, что мы истинные и рачительные хозяева своей земли. Нас много, и поэтому даже самый скромный вклад каждого сыграет свою роль, сделает страну еще краше".

По словам главы государства, личное участие каждого в этом процессе будет для новых поколений примером настоящего патриотизма, когда красивые лозунги и слова подкрепляются конкретными делами и поступками.

"И это не задача одного года. Возможно, нескольких лет. А лучше, если станет нормой жизни. Нашей родной земле нужна энергия любви каждого жителя, его вера в свою страну и забота о ней. Беларусь такая, какой мы ее видим, такая, какой мы ее создаем. И самое главное - какие мы, такая и она, наша Беларусь. Чем больше людей успешных, уверенных в себе и своей стране - тем сильнее государство. И понимание этой связи надо передать, как ген, своим детям", - считает Александр Лукашенко.

Это невозможно без воспитания гордости за свою страну, город, деревню, семью. Чтобы привить эти чувства, надо самим быть ответственными за слова, дела, поступки, за близких людей. "Мы должны показать нашим детям, что, как бы ни сложилась их жизнь в будущем, у них есть дом, есть малая родина, где они всегда найдут утешение и почувствуют незримую поддержку от этой земли. Мне не надо вам рассказывать, что такое малая родина, особенно, что такое деревенька, в которой, может быть, уже осталось три-пять домов, - когда-то большая деревня превратилась в совсем маленький уголок, как у нас раньше говорили, в хуторок. И мне не надо вас убеждать, что с годами тянет туда, где ты сделал первые шаги. Пока у нас есть время и возможности, давайте спасем эти хуторки", - призвал Президент.

Глава государства обратил внимание: те, у кого есть возможности отстроить и возродить эти деревеньки, пусть назовут их своим именем. "Но мы его сохраним. И если смотреть в суть темы года глубже, то станет понятно, что это не страна, а мы сами нуждаемся в том, чтобы сделать что-то доброе и полезное для своего родного края. Это нам важно почувствовать себя нужными, щедрыми. Облагородить душу красивыми, бескорыстными делами. Осознать себя хозяевами собственной жизни, самодостаточными людьми, которые не только искренне радуются успехам своей страны, но и чувствуют к ним личную причастность", - резюмировал Александр Лукашенко.-0-