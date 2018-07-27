Объявлено общественное обсуждение песни открытия и закрытия II Европейских игр

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объявлено общественное обсуждение песни церемоний открытия и закрытия II Европейских игр 2019 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве культуры Беларуси.

Для участия во втором туре конкурса песни для II Европейских игр были отобраны пять композиций, максимально соответствующих тематике мероприятия, отличающиеся высоким художественным уровнем, современностью звучания и подачи музыкального материала. Это "Winners" (муз. Л.Ширина, сл. А.Ширина), "Champion" (муз. Д.Карякина, В.Карякина, сл. Д.Карякина (группа Litesound), "Bright year, bright you" (муз. Е.Олейника, сл. С.Гераськова (группа "Аура"), "Кто, если не мы" (муз. Д.Карпинчика (Герман), сл. О.Дзумедзей исп.Герман и Е.Курчич), "This land" (муз. Ю.Навроцкого (Юзари), сл. Р.Колодько).

Во втором туре авторы или исполнители композиций представили их компетентному жюри под председательством народного артиста Беларуси Василия Раинчика. В состав экспертной группы также вошли известные белорусские артисты, композиторы, представители фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года", Национального олимпийского комитета, Министерства спорта и туризма, Минкультуры, Национальной государственной телерадиокомпании.

Песню открытия и закрытия ІІ Европейских игр жюри определит после общественного обсуждения "Песня-победитель, с одной стороны, должна быть высоко профессиональной, а с другой - нравиться зрителям и слушателям", - отметила первый заместитель министра культуры Ирина Дрига.

По итогам прослушивания председатель жюри Василий Раинчик отметил, что все композиции достойные, артисты представили их очень качественно. Организаторы конкурса решили вынести все пять музыкальных композиций на общественное обсуждение, поскольку это не некий вокальный песенный конкурс, а конкурс для массового мероприятия. По итогам обсуждения мнение зрителей будет проанализировано и учтено.

Обсуждение проходит на сайте Белтелерадиокомпании https://www.tvr.by/televidenie/belarus-5/ii-evropeyskie-igry/.

II Европейские игры пройдут с 21 по 30 июня 2019 года в Минске. Спортсмены будут соревноваться в 15 видах спорта, разыграют 189 комплектов наград.

Соревнования II Европейских игр пройдут в крупнейших спортивных сооружениях Минска, включая стадион "Динамо", "Минск-Арену", "Чижовка-Арену".

Официальный слоган игр - Bright Year, Bright You ("Яркий год, яркий ты").-0-