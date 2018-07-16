Обнаружен утерянный сценарий Стэнли Кубрика

Пропавший сценарий Стэнли Кубрика по новелле Стефана Цвейга "Жгучая тайна" был найден в Бангорском университете в Уэльсе.

Профессор кинематографа Нэтан Абрамс неожиданно нашел сценарий автора. Все думали, что он навсегда утерян. На тексте есть отметка кинокомпании "Metro-Goldwyn-Mayer" с датой 1956 года. Компания перестала сотрудничать с Кубриком и отказалась от экранизации, когда узнала, что он работает над еще одной картиной - "Тропы Славы". Работа над двумя фильмами нарушила бы условие контракта.

The Gurdian сообщает, что сценарий найден практически завершенным и готовым к съемкам.

Стэнли Кубрик был одним из лучших кинематографистов второй половины двадцатого века. Насчитывается более десятка известнейших фильмов, которые он снял. Его знаменитые киноленты: "2001 год: Космическая одиссея", "Цельнометаллическая оболочка", "Заводной апельсин", "Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу".