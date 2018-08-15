15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обычные люди стали героями фоторабот второго этапа проекта "Я сэрцам бачу" телеканала "Беларусь 24". Как сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании, экспозиция открывается 16 августа в Национальной библиотеке.

Выставка, которая посвящена Году малой Родины, включает 40 новых работ от восьми фотографов. Каждый снимок по-своему уникален и показывает страну с необычного ракурса.

"Эта фотовыставка будет отличаться от первой. Сейчас мы хотим показать самое важное в Беларуси - ее людей. Именно народ сохраняет и бережет нашу богатую природу, строит и преображает города", - отметил главный директор телеканала "Беларусь 24" Александр Мартыненко.

В экспозиции, которая будут открыта в течение трех месяцев, представлены работы Влада Соколовского, Катерины Митиной, Юлии Войнич, Андрея Семенкова, Ильи Ширманова, Максима Вейзе, Дмитрия Важника и Сергея Гапона. Участники проекта уже не раз выигрывали престижные конкурсы, входили в топ лучших фотографов своего жанра и были отмечены экспертами известных мировых изданий National Geographic, The Daily Telegraph, 35 Аwards.

С лучшими работами также можно ознакомиться на сайте международного спутникового телеканала в разделе "О Беларуси" и на официальных страницах "Беларусь 24" в социальных сетях.

Выставка организована телеканалом "Беларусь 24" совместно с Национальной Библиотекой Республики Беларусь при технической поддержке компании Epson. -0-