Один из рекордов "Славянского базара" покажут на экране у КЗ "Витебск"

15 июля, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Сразу три события пополнили книгу рекордов фестиваля "Славянский базар в Витебске" в этом году. Все они принадлежат участникам феста уличного искусства "На семи ветрах", члены экспертного совета которого сегодня представили итоги фестиваля, передает корреспондент БЕЛТА.

Первый рекорд случился на открытии феста, когда его сборная батерия в составе нескольких школ карнавальной самбы и бразильских барабанов Беларуси и России за час и сорок минут прошли по улицам Витебска, совершив 15 170 шагов и заставляя жителей и гостей двигаться под звуки барабанного пульса.

Еще один рекорд формировался три дня. В социальных сетях был запущен хештег 1к7в. За эти дни с ним было размещено более 500 фотографий, на которых запечатлены события феста "На семи ветрах" и самба в Витебске. Как рассказала руководитель проекта Владислава Цвики, эти снимки будут транслироваться сегодня вечером на большом экране возле концертного зала "Витебск" во время церемонии закрытия феста.

Наконец, третий рекорд сотворил Белорусский театр "Лялька", который задействовал в театрализованной гранд-выставке 114 кукол из 40 спектаклей текущего репертуара. К слову, в фонде "Ляльки" хранится еще более 800 кукол. Так что, возможно, этим рекордом дело не ограничится.

Нынешний фест (четвертый по счету) проходит под девизом 7×7=700, поскольку на его площадках выступают более 700 участников из Беларуси, России, Финляндии, Швеции и Украины. Выступления, соответствие жанрам уличного искусства и уровень исполнительского мастерства оценивают зрители и члены экспертного совета феста.

В долгих дебатах они все-таки распределили всех участников по местам, выбрав самых лучших в каждом из семи направлений: театры, музыканты, танцоры, перформеры, театры кукол, поэты, фаер-шоу. Кроме того, команде фаерщиков Agni show достанется главный приз фестиваля - камень из старой витебской мостовой, расписанный художником-постановщиком Народного молодежного театра "Колесо" Надеждой Барановской. А чемоданчик-копилку получит сборная батерия в составе Raccon batucada, Enjoy drumming, Samba de primeira, Samba real, Claydiane B, которая собрала больше всего зрителей. Даже водители автомобилей попали в атмосферу карнавала и алегрии.

Владислава Цвики пообещала, что к первому юбилею феста в следующем году обязательно в программе появятся новые удивительные проекты, и подчеркнула, что для этого даже ничего не надо придумывать: уличное искусство благодаря "Славянскому базару в Витебске" получает развитие, черпая вдохновение в далекой истории, городе периода Шагала и Малевича и новых веяниях. Возможно, как мечтает Владислава Цвики, скоро в Витебске будет нарисовано небо на мосту и горожане и гости смогут гулять между небом и землей. А хедлайнер фестиваля - дождь - совсем перестанет мешать уличным выступлениям, когда появятся крыши или навесы над площадками. Пока есть эти мечты, люди, готовые творить, и зритель, шоу будет продолжаться.-0-