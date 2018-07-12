Около 400 журналистов аккредитованы на "Славянский базар в Витебске"

12 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Около 400 журналистов аккредитованы на XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске". Об этом сообщил сегодня на торжественной церемонии открытия международного пресс-центра фестиваля первый заместитель министра информации Павел Легкий, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Павла Легкого, почти 400 журналистов аккредитовались на "Славянский базар", представлены 126 средств массовой информации. "Даже сейчас, в эти дни, мы получаем дополнительные заявки. Люди еще приезжают, хотят окунуться в эту праздничную атмосферу, рассказать о фестивале. И это замечательно. Интерес к форуму не слабеет, и этим все сказано", - подчеркнул он.

Первый замминистра убежден, что без прессы праздник никогда не будет праздником. "Журналисты передают в своих материалах неповторимую атмосферу фестиваля. Они работают не только на широкие массы, но и на участников "Славянского базара", поддерживают артистов и тех людей, которые создают фестиваль", - сказал он.

Директор международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" Александр Сидоренко отметил, что в нынешнем году работа фестиваля организована в новом формате. Для общения журналистов с артистами будет действовать дополнительная площадка. "Все, что заявлено в программе, состоится. Впереди еще более 100 проектов, а сегодня нас ожидает целая череда официальных событий", - добавил директор форума.

Одним из них стала традиционная церемония награждения журналистов почетными грамотами Министерства информации Беларуси и дирекции фестиваля по итогам работы на минувшем форуме. За активную и плодотворную работу на XXVI Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске" почетной грамотой Министерства информации в числе других представителей СМИ отмечена редактор отдела региональной информации Белорусского телеграфного агентства Екатерина Князева.-0-