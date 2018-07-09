Около Br2,2 млн выделено на подготовку Иваново к Дню белорусской письменности

9 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Почти Br2,2 млн выделено на подготовку Иваново к XXV Дню белорусской письменности, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор УКС Ивановского района Валерий Грудовик.

Работы по подготовке города к республиканскому празднику идут на всех запланированных объектах в соответствии с графиком. Все объекты обеспечены финансированием в полном объеме.

В частности, уже завершен ремонт помещений детского отделения центральной районной больницы. На эти цели из районного бюджета было выделено Br216 тыс. По оценке специалистов, сейчас это - одно из лучших педиатрических отделений области. Также выполнен ремонт двух библиотек - взрослой и детской.

В июле запланирован ввод нескольких объектов. Так, заканчивается реконструкция ул. 17 Сентября. Этой транспортной артерии в центре города предстоит стать полностью пешеходной. Выполнено новое покрытие дороги, заменены коммуникации, установлены декоративные клумбы. Вскоре здесь появятся светильники и именные скамейки предприятий и организаций города. Работы финансируются за счет средств республиканского дорожного фонда и оцениваются в Br350 тыс.

Также на ул. 17 Сентября будет установлен памятный знак в честь юбилейного Дня письменности. Вскоре будет определена подрядная организация, которая займется изготовлением памятника. Фундамент под него уже готов.

Масштабные работы ведутся в городском парке, который определен основной площадкой празднования. На самом значимом объекте задействовано сразу несколько организаций: специалисты оборудуют первую в городе велосипедную и пешеходные дорожки, зону для занятий спортом с различными площадками. Дополнительным украшением парка станут оригинальная подсветка и малые архитектурные формы. Из местного бюджета на эти цели направлено Br985 тыс.

За счет средств местного бюджета будет модернизирована и примыкающая к парку ул. Кирова. Изменения коснутся улиц Советская и Ленина. На эти цели запланировано Br270 тыс.

Ведутся работы на других объектах. В СШ №4 модернизируется обеденный зал и пищеблок, частично заменены оконные блоки, благоустраивается территория. На это из районного бюджета выделено Br308 тыс.

Кроме того, свою лепту в преображение райцентра и проведение праздничных мероприятий внесут министерства, профильные ведомства, предприятия, спонсоры. Как отметил Валерий Грудовик, строительные работы по всем объектам планируется завершить до 20 августа.

XХV День белорусской письменности пройдет в Иваново 2 сентября и будет посвящен теме "Моя малая родина".-0-