19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около ста человек претендуют на роль ведущих детского "Евровидения-2018", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Медиахолдинг завершил прием заявок для участия в кастинге ведущих международного детского форума. Среди претендентов - взрослые и дети от 9 до 14 лет. Есть в их числе белорусские участники международного детского форума разных лет: Ксения Ситник (2005 год), Надежда Мисякова (2014 год), Руслан Асланов (2015 год), Хелена Мерааи (2017 год). Свои анкеты также прислали ведущая детского "Евровидения-2010" Лейла Исмаилова и финалисты национальных отборочных туров взрослого "Евровидения" Анжелика Пушнова (2017 год) и Олег Щуцкий (2018 год). "Живой кастинг претендентов Белтелерадиокомпания вместе с шоу-директором детского "Евровидения-2018" Гордоном Бонелло планирует провести в августе", - рассказали в пресс-службе.

К претендентам на роль ведущих детского "Евровидения-2018" выдвигались строгие и четкие требования: владение английским языком, умение держаться на сцене, работать в кадре и превосходно импровизировать, а также иметь за плечами опыт работы в прямом эфире и участие в крупных телевизионных проектах.

Международный детский конкурс песни "Евровидение-2018" пройдет 25 ноября в культурно-спортивном комплексе "Минск-Арена". Организатором и координатором всех мероприятий форума выступает Белтелерадиокомпания как единственный в стране член Европейского вещательного союза (ЕВС).-0-