Октет балалаек из Витебска удивил зрителей российского шоу талантов

18 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Октет балалаек "Витебские виртуозы" впечатлил своей игрой зрителей российского шоу "Лига удивительных людей", сообщила БЕЛТА редактор Витебской областной филармонии Виктория Авик.

В шоу участвуют конкурсанты более чем из 20 стран. Беларусь представляет октет балалаек "Витебские виртуозы" - исключительно женский ансамбль, созданный еще в 1973 году, выступает в категории "Музыка без границ".

"Коллектив является лауреатом многочисленных международных конкурсов и фестивалей. Инструментовки и сложнейшие партии для разных видов балалаек художественный руководитель Тамара Шафранова делает самостоятельно, благодаря чему октет звучит насыщенно и многотемброво", - отметила Виктория Авик.

В репертуаре "Витебских виртуозов" - произведения композиторов разных национальностей, оригинальные мелодии, написанные специально для балалайки. Это пьесы камерного жанра, джазовые композиции и народные обработки. "Коллектив отличается собственной манерой и стилем исполнения, его часто называют "жемчужиной Витебска", - подчеркнула Виктория Авик.

Коллектив гастролирует в Беларуси, России, Украине, Литве, Латвии, Молдове, Польше и Германии.

Поддержать девушек, проголосовав за них, а также увидеть само выступление можно на официальном сайте программы.-0-