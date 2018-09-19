Оперные певцы Большого театра Беларуси выступят во Франции

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские оперные артисты откроют новые сезоны крупнейших театральных площадок Франции, сообщили корреспонденту БЕЛТА в театре.
В городах Рен, Анже и Нант театральный сезон на оперных сценах начинается с русских опер: "Алеко" Сергея Рахманинова и "Иоланты" Петра Чайковского. Ведущие солисты Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси приглашены выступать в этих спектаклях. В концертных исполнениях примут участие народные артисты Беларуси Анастасия Москвина и Владимир Петров, заслуженные артисты Беларуси Андрей Валентий и Владимир Громов, лауреаты международных конкурсов Ирина Кучинская, Наталья Акинина, Илья Сильчуков, Виктор Менделев и Александр Гелах. Дирижировать Симфоническим оркестром Бретани будет маэстро Андрей Галанов.
Гастроли пройдут с 20 сентября по 8 октября.-0-
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