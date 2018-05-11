Определена очередность выступлений в финале "Евровидения"

11 мая, Лиссабон /Корр. БЕЛТА/. Определена очередность выступлений конкурсантов в финале международного конкурса песни "Евровидение-2018", который состоится 12 мая в Лиссабоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финале выступят 26 стран. Первым на сцену выйдет представитель Украины Melovin, за ним - исполнители из Испании, Словении, Литвы, Австрии и Эстонии. Под седьмым номером выступит победитель "Евровидения-2009" Александр Рыбак, под восьмым - представитель Португалии, хозяйки конкурса. Затем свои номера покажут Великобритания, Сербия, Германия, Албания, Франция, Чехия, Дания, Австралия, Финляндия, Болгария, Молдова, Швеция, Венгрия, Израиль, Нидерланды, Ирландия и Кипр. Последняя композиция в финале конкурса прозвучит в исполнении представителя Италии.

РЕПОРТАЖ: Как лиссабонская евродеревня болела за фаворитов "Евровидения" Большая площадка со сценой, на которой выступают как участники "Евровидения", так и местные исполнители в течение всего времени проведения шоу, становится местом притяжения особенно в самые напряженные вечера: полуфиналов и финала.

Как пояснили организаторы "Евровидения", порядок выступлений обеспечивает возможность каждому участнику шоу быть замеченным. При этом учитываются жанр музыки, использование реквизита, темп музыки и другие аспекты.

В 63-м конкурсе "Евровидение" участвуют 43 страны. Португалия проводит песенный форум впервые. Право принять конкурс страна получила благодаря победе Сальвадора Собрала с песней "Amar pelos dois" ("Любить за двоих") на португальском языке на "Евровидении" в Киеве в 2017 году. Сальвадор Собрал получил рекордное количество баллов за всю историю конкурса - 758.-0-