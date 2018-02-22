Оригиналы автографов патриотических стихов Янки Купалы 1918 года впервые представят в Минске

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оригиналы автографов гражданско-патриотических стихов Янки Купалы 1918 года впервые будут представлены в Государственном литературном музее Янки Купалы на выставке "Абуджаная жалейка", которая откроется 22 февраля, сообщили БЕЛТА в музее.

Выставка посвящена циклу патриотических стихов Янки Купалы 1918 года и приурочена к 110-летию выхода его первого сборника "Жалейка". В экспозиции впервые максимально полно будут представлены оригиналы автографов гражданско-патриотических стихов Янки Купалы 1918 года из фондов музея. Исторический контекст, который обусловил появление этих стихов, воссоздан на основе уникальных документов из фондов Национального архива Республики Беларусь: представлены факты политической, социально-экономической и культурной действительности, ставшие интегрирующим фактором для деятелей белорусского движения различных взглядов.

"Абуджаная жалейка" представляет переломное время Первой мировой войны и распада могущественных империй, когда многие народы Европы, в том числе белорусы, получили возможность воплотить в реальность давнюю мечту о государственном возрождении.

"Жалейка" Янки Купалы стала удачным творческим дебютом молодого поэта и посланием миру информации о существовании такого народа, как белорусы, о желании, чтобы их голос звучал в семье народов мира.

Гости вернисажа смогут услышать звучание настоящей белорусской жалейки. Сыграет на ней знаток этого инструмента, исполнитель, ученый-этнолог из Белорусского государственного университета культуры и искусств Вячеслав Калацей.

Посетить выставку можно до 16 апреля.-0-