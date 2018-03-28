Открытая репетиция, экскурсия в закулисье - в Бресте прошла "Ночь в театре"

28 марта, Брест /Светлана Вечорко - БЕЛТА/. Брестский академический театр драмы презентовал новый интерактивный проект "Ночь в театре", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В масштабной культурной акции, посвященной Международному дню театра, был задействован весь коллектив БАТД. Его генеральный директор Вячеслав Гарбузов, приветствуя ценителей театрального искусства, выразил уверенность, что "Ночь в театре" подарит каждому из них массу положительных эмоций и незабываемых впечатлений.

В этот театральный вечер впервые зрителям была предоставлена уникальная возможность попробовать себя в роли актера, заглянуть за кулисы и узнать, как создаются спектакли, познакомиться со сценическими секретами и театральной машинерией. Это был по-настоящему вечер открытых дверей в театре.

Одновременно на разных площадках в режиме нон-стоп проходили увлекательные мероприятия, и каждый участник акции выбирал себе зрелище по душе. Пока в малом зале шел спектакль-читка по пьесе "Едва уловимые мстители", в репетиционном - тренинг "Открой в себе актера". Бар театра попеременно становился сценой для документального моноспектакля артиста Анатолия Баранника "Билингвы" и музыкального коктейля от актрис БАТД Таисы Осиповой и Дарьи Старосотниковой и специальных гостей театра Игоря и Ирины Пашечко под названием "Музыкальный фьюжн".

На большой сцене театра состоялась открытая репетиция спектакля из репертуара БАТД, во время которой зрителям предоставили возможность разыграть отрывок из постановки. В малом зале можно было присутствовать на премьере спектакля по произведениям Сергея Есенина "За крапивой, берег" - самостоятельной работе актера Алексея Щербакова. Фойе второго этажа отдали детям. Там разыгрывали интерактивный спектакль "Пираты Кошмарских морей" и театр теней "Щелкунчик", работали мимы, фотозоны и аквагрим. А заслуженный артист Беларуси Михаил Метлицкий рассказывал "Сказки на ночь".

Одним из самых востребованных маршрутов праздника стала экскурсия в музей театра. Руководитель литературно-драматургической части Вера Шелест познакомила гостей с историей театральной жизни в областном центре. Открытием для многих стал тот факт, что в Бресте в свое время играла антрепризы сама Вера Комиссаржевская. Это было в так называемом Зимнем театре, располагавшемся в гостинице "Петербургская". Сейчас в этом здании находится областной краеведческий музей.

Планируется, что "Ночь в театре", задуманная в целях популяризации театрального искусства, станет в БАТД традиционной.-0-

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