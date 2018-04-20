Отцу Виктора Цоя вернули авторские права на песни сына

Басманный суд Москвы, рассмотрев иск отца певца Виктора Цоя Роберта Цоя, расторг договор о передаче исключительных прав на песни музыканта компании "Музыкальное право". В июне 2017 года Басманный суд Москвы уже расторг такой же договор между компанией "Музыкальное право" и сыном Виктора Цоя Александром.
Как явствует из выступления адвоката, при заключении договора на передачу музыкальных прав 16 января 2017 года Роберт Цой был введен в заблуждение. А договор, заключенный еще раньше, в 2011 году, противоречит положениям законодательства Российской Федерации по защите интеллектуальной собственности.
Адвокат компании "Музыкальное право" утверждает, что договор проходил согласование между сторонами и в него вносились правки.
Но судья принял решение признать договор недействительным.
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