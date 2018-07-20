Памятник Людмиле Гурченко открыли в Харькове

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центре Харькова 19 июля открыли памятник легендарной советской актрисе Людмиле Гурченко, сообщает ТАСС.
Идея создать памятник Людмиле Марковне, которая родилась в Харькове, принадлежит мэру города. Над монументом работали известные харьковские скульпторы и архитекторы.
Высота памятника около 7,5 м. На постаменте изображены 15 самых ярких персонажей, сыгранных Гурченко, из 6 кинолент. Монумент поставили в парке, который специально обустроили власти города.
Людмила Гурченко стала известна еще в далеком 1956 году благодаря фильму "Карнавальная ночь". В фильмографии актрисы насчитывается более сотни картин, она сыграла в десятках спектаклей, исполнила огромное количество песен и написала три автобиографические книги. Из жизни актриса ушла 30 марта 2011 года в возрасте 75 лет.-0-
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