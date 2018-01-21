Памятные монеты серии "Шлях Скарыны" презентует 25 января Национальный исторический музей

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Памятные монеты серии "Шлях Скарыны" презентует Национальный исторический музей Беларуси 25 января, сообщили БЕЛТА в музее.

Нумизматический комплект, посвященный 500-летию белорусского книгопечатания, - дар музею Национального банка Беларуси. Монеты серии "Шлях Скарыны" были выпущены в обращение в 2015-2017 годы. На них представлено шесть городов, тесно связанных с жизнью и деятельностью белорусского первопечатника: Полоцк, Краков, Падуя, Венеция, Прага, Вильно.

Отчеканены на монетах также знаки и символы, воплощающие сущность их связи с просветителем. К примеру, на монете с пражской тематикой как символ Праги и знак наивысшего подъема творческих сил Скорины помещено изображение знаменитых ратушных часов "Орлой". Для того чтобы сконструировать на монете циферблатные диски с заданным часом астрономического времени, положением солнца и фазой луны в день 6 августа 1517 года (день выхода первой печатной книги Скорины), создатели монеты обратились к профессиональным астрономам.

Представлена и сама Книга книг в художественной и текстовой интерпретации Скорины: показаны красота шрифтов, разнообразие гравюр, изысканность декора. Вызывает удивление, как много информации может поместить небольшая поверхность монеты.

Монеты юбилейной серии чеканились на Литовском монетном дворе профессионалами наивысшей квалификации. Использованная ими технология оксидирования почти ручная: каждая монета несет отпечаток уникальности.-0-