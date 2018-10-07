Памятный знак Владимиру Высоцкому открыли в Санкт-Петербурге

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Памятный знак советскому поэту, актеру, автору и исполнителю песен Владимиру Высоцкому открыли 7 октября на стене одного из корпусов Российского государственного педагогического университета (РГПУ) им. А. И. Герцена в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.
Покрывало с мемориального знака в присутствии гостей сняли дублеры Высоцкого в фильме "Вертикаль", заслуженный архитектор РФ, мотогонщик и альпинист Юрий Вебер, которому Высоцкий посвятил песню "Горизонт", и альпинистка Светлана Лепко – в честь ее поэт написал песню "Альпинистка моя, скалолазка моя".
Авторы знака - общественный деятель Олег Демичев и петербургский скульптор, член Союза художников России Лариса Петрова.
Памятный знак представляет собой бронзовый барельеф, на котором под портретом Высоцкого, наряду с его автографом, выгравированы слова одной из его песен: "Мир вашему дому!".
Первый публичный концерт Высоцкого прошел в 1967 году в Ленинграде. Однако до сих пор в городе не было ни одной мемориальной доски или памятника.
Владимир Высоцкий (1938-1980) - певец, музыкант, поэт и актер, автор и исполнитель более 600 песен. Играл в Московском театре драмы и комедии на Таганке, снимался в фильмах. В 1986 году Высоцкому посмертно было присвоено звание "Заслуженный артист РСФСР", а в 1987 году присуждена Государственная премия СССР.
По итогам опроса, проведенного в январе 2018 года, Владимир Высоцкий был признан россиянами одним из главных кумиров XX века.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4791 BYN
|2.472 BYN
|2.48 BYN
|USD
|2.1556 BYN
|2.15 BYN
|2.155 BYN
|RUB
|3.2386 BYN
|3.22 BYN
|3.237 BYN