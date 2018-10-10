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Переаншлагом открылся фестиваль Юрия Башмета в Минске

Культура 10.10.2018 | 21:23
Фото из архива
Фото из архива

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переаншлагом открылся сегодня XIII Международный фестиваль Юрия Башмета в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Приветствие участникам и гостям фестиваля, который стал значимым событием в культурной жизни страны, направил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Его зачитал министр культуры Юрий Бондарь.

"Проведение этого музыкального форума в Беларуси стало доброй традицией и заметным событием в культурной жизни нашей страны. Благодаря ему белорусский зритель имеет уникальную возможность услышать в исполнении блестящих музыкантов международного уровня и талантливых молодых исполнителей шедевры мировой классики, лучшие произведения современных композиторов", - говорится в приветствии.

Почетный сопредседатель организационного комитета фестиваля народный артист СССР и России Юрий Башмет, обращаясь к зрителям, отметил, что ему очень приятно получать приветствие от главы государства каждый фестиваль, а это происходит уже в 13-й раз. По признанию великого маэстро, для него 13 - счастливое число. К примеру, в свое время в одном из конкурсов в Германии Юрий Башмет стал победителем, выступая именно под 13-м номером.

Юрий Башмет поблагодарил за поддержку главу государства, Министерство культуры, Мингорисполком и отметил, что ее, как и внимание, любовь зрителей, ощущают и ценят артисты. Он поблагодарил публику за эту встречу и высказал надежду, что каждый пришедший на концерты фестиваля получит только самые прекрасные эмоции.

На открытии фестиваля прозвучала мировая премьера концерта для альта и фортепиано с оркестром, посвященная Юрию Башмету и Ростиславу Кримеру. В Минске она впервые исполнена именно на фестивале самими главными героями. Произведение называется "Ландшафты исчезающей памяти (Мастера Арнольта Шлика)", а написано оно белорусским композитором Валерием Вороновым.

Для зрителей также выступили обладатели премии "Грэмми" камерный ансамбль "Солисты Москвы" под управлением народного артиста СССР и России Юрия Башмета. Солисты вечера - скрипач Вадим Репин, альтист Юрий Башмет и пианист Ростислав Кример. Выдающийся музыкант Вадим Репин играл на скрипке Страдивари Rode 1733 года, которая имеет по-настоящему уникальный звук, а в исполнении совершенного музыканта это нечто особенное.

Фестивальная программа, как всегда, впечатляет масштабом и разнообразием. В Большом зале Дворца Республики 12 октября будет представлена музыкально-театральная постановка с участием в главных ролях Владимира Познера, Андрея Макаревича, Дмитрия Ситковецкого и других.

Один из концертов пройдет в ночь на 14 октября на платформе минского метро на станции "Петровщина". Начало - в два часа ночи. Прямо на перроне образуется партер, будет light-шоу, лазерное шоу. На импровизированной сценической площадке выступит международный камерный оркестр East-West Chamber Orchestra под управлением Ростислава Кримера, в который входят лучшие музыканты из стран Восточной и Западной Европы. С оркестром выступит звезда Большого театра Беларуси Оксана Волкова и хор. Кроме того, для слушателей споют "Без билета", Дядя Ваня и его группа One Hell Thing, "Песняры". На этот концерт билеты уже проданы.

Классическую музыку и художественную гимнастику объединит концерт 17 октября. В этот вечер на сцене Большого зала Белгосфилармонии выступит Международный камерный оркестр East-West Chamber Orchestra под управлением Ростислава Кримера. Это уникальный коллектив, в который входят лауреаты самых престижных международных конкурсов, в том числе им. П.И.Чайковского в Москве, Королевы Елизаветы в Брюсселе, концертмейстеры лучших оркестров из стран Западной и Восточной Европы. Солистом вечера станет заслуженный артист России виолончелист Александр Князев. Будучи дважды лауреатом Международного конкурса им. П.И.Чайковского он покорил сцену многих стран мира и выступал с такими оркестрами, как Лондонский королевский филармонический оркестр, оркестр Би-би-си, с дирижерами Куртом Мазуром, Мстиславом Ростроповичем, Евгением Светлановым и многими другими на лучших сценах мира.

Интересно, что на большую сцену филармонии выйдет также и многократный призер чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике, лидер белорусской сборной Екатерина Галкина. Под какую музыку будет исполняться специально поставленный для этого вечера номер, пока держится в секрете, однако в зрелищности такого партнерства нет никаких сомнений.

Также в этой программе можно будет услышать и симфонии Мечислава (Моисея) Вайнберга - композитора, который сегодня является одним из самых исполняемых во всем мире.

XIII Международный фестиваль Юрия Башмета будет проходить в Минске по 20 октября в соответствии с постановлением Совета Министров Беларуси при поддержке Министерства культуры и Мингорисполкома.-0-

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Теги
Минск, музыка, фестиваль
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