Переписку семьи Горьких и Богдановичей передали филологам Беларуси

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переписку белорусского этнографа и фольклориста Адама Богдановича с семьей русского писателя Максима Горького, чей 150-летний юбилей отмечался в марте, литературоведы из Института мировой литературы (ИМЛИ) им. Горького Российской академии наук передали своим белорусским коллегам. Договор о передаче документов подписан в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Как сообщил журналистам директор Института мировой литературы Вадим Полонский, передано 314 копий архивных документов - писем выдающегося деятеля науки и культуры, писателя-мемуариста, ученого-этнографа Адама Егоровича Богдановича супруге (Александре Павловне Волжиной-Богданович), ее сестре (Екатерине Павловне Волжиной-Пешковой, жене Горького), литературному секретарю Горького П.П.Крючкову, самому Максиму Горькому и ответных писем адресатов Адаму Богдановичу.

Вадим Полонский отметил, что две литературные семьи, из которых вышли классики русской и белоруской литературы, оказались породнены родственными узами. Отец Максима Богдановича - Адам Егорович Богданович был женат на Александре Павловне Волжиной, сестре жены Алексея Максимовича Пешкова - Горького (Екатерине Павловне). И был вхож в дом Пешковых, между ними установились теплые человеческие отношения, которые переросли в творческие связи, продолжавшиеся десятилетия.

Свидетельство тому - огромная переписка, которая сохранилась в Институте мировой литературы. Это крупнейший писательский архив XX века. Долгое время материалы были доступны исследователям из института, а ученые из Беларуси имели ограничения на доступ к ним. В юбилейном году было принято решение о передаче белорусской стороне копий писем.

Литературный музей Богдановича в свою очередь передал пакет документов, связанных с Максимом Горьким, которые хранятся в Минске. Это черновики воспоминаний Адама Богдановича о Горьком, письма Екатерины Павловны Пешковой, жены Горького, Богдановичу, его переписка с музеем Горького. По словам Вадима Полонского, планируется издание книги-альбома на основе этих документов, работа по подготовке издания уже идет.

Проект по передаче документов реализован при поддержке Постоянного комитета Союзного государства.-0-