Первая иностранная выставка в Национальном музее Омана рассказывает о Беларуси

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном музее Омана открылась выставка "Беларусь на перекрестке цивилизаций". Такая информация размещена на сайте посольства Беларуси в Египте, сообщает БЕЛТА.

Экспозицию торжественно открыли министр культуры Беларуси Юрий Бондарь, министр культуры и наследия Омана Хайсам бен Тарик аль-Саид, посол Беларуси в Египте и Омане (по совместительству) Сергей Рачков, заместитель директора Национального исторического музея Беларуси Александр Хромой.

"Белорусская выставка является первой иностранной выставкой в Национальном музее Омана с момента его открытия в 2016 году, - отметили в посольстве. - Она знакомит с белорусской культурой, в том числе демонстрируя присутствие ислама в белорусском культурном ландшафте в течение нескольких столетий".

Основная идея экспозиции - показать историческую связь Беларуси с исламским миром, бесконфликтное сосуществование белорусов с представителями различных мусульманских народов, традиционную толерантность к исламу в Беларуси, что чрезвычайно важно в современную неспокойную эпоху политических и социальных конфликтов во всем мире. На выставке отражены элементы культурного своеобразия, которое приобрела Беларусь благодаря мирным и взаимовыгодным контактам с исламским миром на протяжении веков.

В коллекции Национального исторического музея Беларуси имеется немало ценностей, связанных с взаимоотношениями страны с мусульманскими народами. Предметы из фондов музея на выставке в Омане рассказывают о взаимоотношении белорусских земель со странами исламского Востока в древности (дирхамы в средневековых белорусских кладах, "Пояс Витовта" как символ связи с татарами), об образе жизни и представителях исторической общины белорусских татар (фотографии, открытки и документы конца XIX - начала ХХ вв., рукописная книга), влиянии исламского искусства на искусство Беларуси (восточные ювелирные украшения, оригинальный слуцкий пояс), независимой Беларуси и современном исламском мире.

В вводной части экспозиции, которая рассказывает о Беларуси и знакомит оманскую аудиторию с корнями духовной культуры страны, представлен традиционный народный костюм из коллекции Национального исторического музея.

Экспозиция организована Национальным историческим музеем Беларуси при поддержке Министерства культуры и посольства Беларуси в Египте. Выставка продлится до 4 июля.-0-