Первый том персональной энциклопедии "Янка Купала" презентуют 31 января в Минске

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый том персональной энциклопедии "Янка Купала" презентуют 31 января в Государственном литературном музее Янки Купалы в Минске, сообщили БЕЛТА в музее.

Книга вышла в издательстве "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки" в конце прошлого года. Это богато иллюстрированное издание включает около 1,5 тыс. статей. Среди них литературоведческие, касающиеся творчества белорусского песняра, о людях, которые имели важное значение в судьбе поэта, о тех, на чью судьбу повлияла фигура Янки Купалы. Тираж - 1,5 тыс. экземпляров.

Еще в 1986 году был выпущен энциклопедический справочник "Янка Купала" в одном томе. За более чем три десятилетия открылись новые страницы памяти о Купале, обстоятельства его общественной, литературной деятельности. В результате купаловедение получило широкий размах. Это и явилось толчком к продолжению работы над созданием масштабного издания о классике отечественной литературы.

Персональная энциклопедия "Янка Купала" - интернациональный проект. В нем содержится информация не только о белорусских деятелях культуры, искусства, но и о представителях зарубежья, которые связаны с творчеством поэта. Например, о китайском художнике Ао Тэ, создавшем портрет Янки Купалы, Хизри Газиевиче Асадулаеве, который впервые в белорусской литературе перевел стихи поэта на каратинский язык. В издании рассказывается про переводчиков произведений Купалы на русский, казахский, грузинский, болгарский, татарский, чувашский, туркменский и другие языки. Отдельно выделены темы: "Армянская литература и Янка Купала", "Англоязычный мир и Янка Купала", "Азербайджанская литература и Янка Купала" и другие. В книге собраны сведения о местах, где в свое время побывал Купала: России, Грузии, Словакии, Финляндии и др. При содействии Государственного литературного музея Янки Купалы в издание вошли статьи о Льве Дашкевиче - авторе художественных фотопортретов Купалы 1923 и 1924 годов, дворянском роде Замбжицких, который владел имением Вязынка, а также более 300 иллюстраций.

Среди авторов статей - ученые Национальной академии наук Беларуси, ряда университетов страны.

Работа над масштабным проектом продолжается. В этом году планируется издание второго тома энциклопедии и книги одного стихотворения Янки Купалы "А хто там ідзе?" в переводе на 100 языков мира.

В 2017 году купаловской тематике были посвящены и другие книги издательства: "Янка Купала" в серии "Белорусская детская энциклопедия", а также книга стихов для детей "Хлопчык і лётчык".-0-