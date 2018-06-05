Песни "J:морс" звучат в новом российском сериале

5 июня, Миснк /Корр. БЕЛТА/. Песни белорусской группы "J:морс" звучат в сериале "Бывшие", премьера которого состоялась 4 июня на российском "Первом канале".
"Бывшие" - психологическая драма о непростом пути наркозависимых к выздоровлению. В центре сюжета отношения наркозависимой Яны и психолога Ильи. Главные роли в сериале исполняют Любовь Аксенова ("Закрытая школа", "Мажор", "Обнимая небо"), Денис Шведов ("Мажор", "Измены", "Налет"), Виталий Хаев ("Изображая жертву", "Салют-7"). Режиссером выступил Иван Китаев ("Семейный бизнес", "Что и требовалось доказать").
В сериале звучат хорошо известные белорусам песни "Ледоколы", "Дождем", "Web-дизайн" и "Босиком по мостовой". Причем последняя композиция - в созданной специально для сериала новой версии, к которой приложил руку саундпродюсер и экс-музыкант "J:морс" Денис Воронцов.
"В наших песнях обычно нет законченных литературных сюжетов. Это скорее небольшие эмоциональные флэшбэки. Мне кажется, это позволяет им время от времени гармонично и ненавязчиво вплетаться в канву других историй, в кино и сериалы. Интересно услышать их в другом контексте", - говорит лидер группы "J:морс" Владимир Пугач. - Также был очень рад случаю поработать в рамках этого проекта с нашим другом и соратником Дэном Воронцовым. "Босиком по мостовой" прозвучала в совершенно неожиданном для меня ключе".
В Беларуси первый сезон "Бывших" будет идти по будням в 21.10 на телеканале ОНТ.
Ранее, в феврале 2018 года, песни "J:морс" прозвучали в британско-германском фильме "Немой / Mute", который снял сын Дэвида Боуи - режиссер Дункан Джонс ("Исходный код", "Луна 2112", "Варкрафт").-0-
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