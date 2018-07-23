Пять композиций прошли во второй тур конкурса песен открытия и закрытия ІІ Европейских игр

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять композиций прошли во второй тур конкурса на создание песен для церемоний открытия и закрытия ІІ Европейских игр 2019 года. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Министерстве культуры.

На конкурс, объявленный Минкультуры, всего поступило 18 заявок, в том числе из Беларуси, Молдовы, Аргентины и Японии. Материалы прослушивало жюри под председательством народного артиста Беларуси Василия Раинчика. В составе экспертов также известные белорусские исполнители, композиторы, представители фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года", Национального олимпийского комитета Беларуси, Минспорта, Минкультуры, Национальной государственной телерадиокомпании Беларуси.

По итогам прослушивания определено пять композиций, максимально соответствующих тематике мероприятия, отличающихся высоким художественным уровнем, современностью звучания и подачи музыкального материала: "Winners" (муз. Л.Ширина, сл. А.Ширина), "Champion" (муз. Д.Карякина, В.Карякина, сл. Д.Карякина (группа "Лайтсаунд"), "Bright year, bright you" (муз. Е.Олейника, сл.С.Гераськова), "Кто, если не мы" (муз. Д.Карпинчика (Герман), сл. О.Дзумедзей), "This land" (муз. Ю.Навроцкого (Юзари), сл. Р.Колодько).

Второй тур конкурса состоится 26 июля.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют награды в 15 видах спорта. Ожидается прибытие около 2 тыс. тренеров и обслуживающего персонала, представляющих интересы официальных делегаций, в том числе 650 международных и 410 национальных судей по видам спорта, а также около 1 тыс. представителей СМИ. В соревнованиях задействуют все знаковые объекты Минска, в том числе комплексы "Минск-Арена" и "Чижовка-Арена", дворцы спорта по пр. Победителей и в Уручье, спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпийский".-0-