Победитель детского конкурса на "Славянском базаре" мечтает покорить "Евровидение"

12 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Победа на "Славянском базаре" - не последняя вершина, которую хочет покорить обладатель Гран-при XVI Международного детского музыкального конкурса "Витебск-2018" Александр Балабанов. Своими планами он поделился с журналистами после оглашения итогов, передает корреспондент БЕЛТА.

Украинец победил в детском конкурсе на "Славянском базаре в Витебске" Как отметил председатель жюри Константин Москович, работа судей была очень сложной. "С каждым годом уровень конкурса растет благодаря наставникам и стараниям самих участников. Но для того и нужен конкурс - чтобы выбрать лучших из лучших", - сказал он.

Двенадцатилетний Саша живет в Киеве и всю свою пока еще недолгую сознательную жизнь занимается музыкой и вокалом. В его профессиональном багаже уже есть победы и на всеукраинских, и на международных вокальных фестивалях и конкурсах, участие в популярных телепроектах. Даже в этом году до участия в "Славянском базаре" мальчик успел представить свою страну на международном фестивале языков и культур в Австралии. "Но "Славянский базар" отличается. Там были в основном ознакомительные поездки и просто участие, а здесь именно конкурс", - отметил мальчик.

Юный артист был уверен в своих силах и настроен на победу, хотя признал, что другие конкурсанты тоже очень сильные. Поэтому когда были названы все дипломанты и настало время объявить лауреатов, про себя думал, только бы не третья премия, потом - только бы не вторая. Наверное, так думали и все, кто приехал со мной: родители, педагог по вокалу и группа поддержки", - сказал обладатель Гран-при.

Заветную награду Саша Балабанов получит сегодня вечером из рук Президента Беларуси на торжественном открытии XXVII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". По этому поводу мальчик выразился коротко: "Это очень круто! С нетерпением жду вечера".

Денежную премию в $5 тыс., которая прилагается к награде, победитель не будет отдавать родителям, как это делали многие до него. Он планирует распорядиться ею по своему усмотрению - на развитие творчества. "Я серьезно отношусь к пению. Это то, чем я хочу заниматься и дальше. Потому и после конкурса не собираюсь расслабляться, надо держать себя в форме", - сказал Саша. Впереди у него еще много пока непокоренных вершин, одна из них - "Евровидение", в котором артист мечтает поучаствовать.-0-