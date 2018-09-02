Победителей Национальной литературной премии чествовали в Иваново

2 сентября, Иваново /Корр. БЕЛТА/. В Иваново сегодня состоялось чествование победителей республиканского конкурса "Национальная литературная премия" за произведения, написанные в 2017 году, передает корреспондент БЕЛТА.

В номинации "Лучшее произведение (сборник произведений) поэзии" победителем назван Казимир Камейша за сборник стихов "Высокі бераг". В номинации "Лучшее произведение прозы" отмечен Василий Ширко за книгу "Я нязваны госць". Жюри высоко оценило сборник пьес "Святло вышыні" Георгия Марчука, присудив ему победу в номинации "Лучшее произведение драматургии". Автором лучшего произведения публицистики стала Зинаида Дудюк за книгу "Пара высокага сонца". В номинации "Лучшее произведение литературной критики и литературоведения" победу праздновал Иван Штейнер, который написал книгу "Смехъ зъ болѣстию смешанъ будеть:смехавыя традыции Рэнесансу ў сатырычнай літаратуры ХХ стагоддзя". Также награда вручена Ольге Никольской в номинации "Лучшее произведение для детей и юношества" за книгу "Похищение шедевра, или Новые приключения агентов "Колбафиржик". Победа в номинации "Лучший дебют" присуждена Юлии Алейченко за книгу "Пад чароўным шкельцам".

Все победители получили почетные дипломы и символы Национальной литературной премии. Награды лауреатам вручали министр информации Александр Карлюкевич и сопредседатель жюри профессор Иван Саверченко. "Литература - всеобъемлющая и всепроникающая. Без хорошего романа не получится интересный фильм, без пьесы - постановка спектакля, без прекрасных стихов невозможны отличные песни. Писатели чувствуют ответственность перед страной и читателями и искренне работают для них", - подчеркнул Иван Саверченко.

На рассмотрение экспертной комиссии конкурса в этом году было подано 59 книг. Жюри выбирало из 51 издания.

Национальная литературная премия утверждена в 2015 году. Организаторами конкурса выступают министерства информации, культуры, образования и Союз писателей Беларуси.-0-

Фото Вадима Якубёнка