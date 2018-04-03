Под Гродно устроят праздник писанки

3 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Праздник писанки устроят под Гродно 8 апреля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гродненского райисполкома.

Городской поселок Сопоцкин, распложенный неподалеку от Августовского канала, давно славится своими пасхальными традициями, прежде всего уникальной, свойственной лишь для этих мест техникой росписи яиц. Праздник писанки, ставший своеобразным брендом и визитной карточной поселка, отметят здесь уже в третий раз.

"Пополнится экспозиция музея писанки, в котором сейчас собрано более 500 яиц, декорированных в разных техниках. Гости праздника смогут увидеть "нетрадиционные" писанки, выполненные из керамики, хрусталя, соломы. Пополнят музей и расписные страусиные яйца, на которых изображены лики святых и храмы Гродненского района", - рассказали в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гродненского райисполкома. К празднику будет создана и "Карта распространения сопоцкинских писанок", благодаря которой каждый сможет узнать, из какого уголка Сопоцкинского сельского Совета появился тот или иной узор.

Преобразится и сам населенный пункт. Ранее здесь была установлена 2-метровая скульптура, посвященная сопоцкинской писанке. Гостей праздника встретят два новых арт-объекта: скульптуры курицы и петуха.

Насыщенной будет и развлекательная программа. На протяжении всего дня праздничное настроение гостям создадут творческие коллективы Гродненского района, а секретами древнего искусства росписи пасхальных яиц охотно поделятся местные мастера. Организуют и конкурс на лучшую пасхальную выпечку и кулинарное блюдо. Гостям праздника предложат выучить стародавние танцы, поучаствовать в квест-игре и попасть в гости к пасхальному кролику. Каждый может принести свое расписанное яйцо и обменять его на любое понравившееся. Продлится праздник до самого вечера и завершится дискотекой.-0-