14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подарком театральным гурманам станет выставка к юбилею Большого театра Беларуси, которая откроется в Международный день театра (27 марта) в галерее "Университет культуры", сообщили БЕЛТА в Национальном академическом Большом театре оперы и балета Беларуси.

В экспозиции "Театр. Inside" зрители увидят эскизы костюмов и декораций, сценические наряды, афиши и постеры, театральную бутафорию и фотографии, с помощью которых будет представлена новейшая история Большого театра Беларуси.

Главное действующее лицо этого проекта - театр. Экспонаты объединены в своеобразную панораму, которая представляет причудливый узор, соединяющий прошлое, настоящее и будущее.

Зрители увидят серию эскизов и костюмов к операм "Аида" и "Набукко" Джузеппе Верди, балетам "Любовь и Смерть" Полада Бюльбюль оглы и "Сонеты" на музыку Питера Уорлока и Ральфа Воана-Уильямса. В отдельном зале будет представлена яркая визуальная информация о спектаклях Большого театра Беларуси, которые были удостоены высоких государственных наград: оперы "Седая легенда" Дмитрия Смольского и "Царская невеста" Николая Римского-Корсакова, балеты "Витовт" Вячеслава Кузнецова и "Маленький принц" Евгения Глебова.

Авторы нового балета белорусского композитора Вячеслава Кузнецова "Анастасия", премьера которого состоится в следующем сезоне, приоткроют завесу тайны - посетители выставки увидят, как воплощается либретто в работе театральных художников.

Работа с детьми - будущим поколением театральных зрителей - важнейшая часть деятельности белорусского Большого театра. Поэтому отдельный зал галереи будет посвящен детскому репертуару, маленькие зрители смогут увидеть костюмы, бутафорию и красочные афиши к спектаклям "Винни-Пух" и "Айболит", "Волшебная музыка", "Терем-Теремок" и т.д.

Выставка, организованная Большим театром Беларуси и галереей "Университет культуры" к 85-летию театра, продлится до середины апреля.-0-