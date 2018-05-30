Подготовка "Детского Евровидения-2018" обсуждалась в Минске с шоу-директором Гордоном Бонелло

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Творческие аспекты подготовки "Детского Евровидения-2018" обсуждены с шоу-директором с Мальты Гордоном Бонелло, который прибыл в Минск вслед за техническим директором этого конкурса, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

В евровизийных делах Гордон Бонелло не новичок: он занимался организацией "Детского Евровидения" в 2014 и 2016 годах в своей родной стране, в 2015-м - в Болгарии, а в прошлом году - в Грузии.

В белорусской столице шоу-директор пробудет до 1 июня. Он отвечает за координацию многих творческих аспектов проекта. Сейчас Гордон Бонелло выступает консультантом дизайнеров сцены и графиков-дизайнеров, ближе к самому шоу начнет работать с делегациями участников вплоть до составления графика репетиций конкурсантов.

В Белтелерадиокомпании состоялись рабочие встречи зарубежного специалиста с руководством медиахолдинга и творческой командой проекта, которая занимается подготовкой к конкурсу.

Сегодня вместе с белорусскими композиторами Гордон Бонелло обсудил варианты для музыкальной "упаковки" шоу.

Международный детский конкурс песни "Евровидение-2018" пройдет в Беларуси 25 ноября. Организатором и координатором всех мероприятий "Детского Евровидения-2018" выступает Национальная государственная телерадиокомпания Беларуси как единственный в стране член Европейского вещательного союза (ЕВС).-0-

Фото Белтелерадиокомпании