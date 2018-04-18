18 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Погружение в эпоху Франциска Скорины ожидает участников "Фэста экскурсаводаў" в Полоцке, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе образования, спорта и туризма Полоцкого райисполкома.

Уже ставший традиционным фестиваль бесплатных экскурсий пройдет 21-22 апреля. В первый день состоится экскурсия "Неизвестный проект Владимира Короля". В ходе нее можно увидеть красоту городской архитектуры середины ХХ века, познакомиться с неизвестными фактами, фотографиями и планами выдающихся архитекторов Беларуси - Владимира Короля и Георгия Заборского. Их творчество было тесно связано с Полоцком. Среди работ - нынешнее здание райисполкома, которое представляет исторический и туристический интерес. О его истории и поведают на экскурсии.

Во второй день, 22 апреля, гостей фэста ожидает проект "Полоцк глазами путешественника XVI века". Маршрут включает анимационную экскурсию по исторической части города. У пришедших будет возможность поучаствовать в заседании полоцкого магистрата, попробовать себя в роли переписчика средневековых книг, увидеть реконструкцию печатного станка Иоганна Гутенберга, своими руками сделать настоящий оттиск. В туристическом центре впервые пройдет театрально-анимационная программа "Полоцкий магистрат", которую разработали участники театра исторического костюма "Полацкі звяз". В рамках ее артисты предстанут в образах известных исторических личностей, в том числе Франциска Скорины.

В этот же день с 11.00 до 14.00 каждый час будут проходить экскурсии по различным местам Полоцка - Верхнему и Нижнему замкам, зданию бывшего комплекса Полоцкого коллегиума, центру города и улице Нижне-Покровской. Сбор групп состоится возле памятника героям Отечественной войны 1812 года на площади Свободы.

Подобные мероприятия организованы и в других городах Витебской области. Начались они в Браславе с экскурсии по райцентру и Витебске с прогулки по губернскому городу. При этом в областном центре основные мероприятия пройдут с 20 по 22 апреля: на них расскажут об истории милиции, вузов и музеев города, о прошлом некоторых зданий Витебска, гости смогут посетить пивоваренный завод и анатомический музей академии ветеринарной медицины, для малышей проведут экскурсию по театру "Лялька". Любители старины в эти дни также соберутся в Поставах, агрогородках Мазолово и Октябрьская Витебского района.

Программа фэста обновляется и дополняется.-0-