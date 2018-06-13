Полуфинал конкурса юных чтецов "Жывая класіка" пройдет 14 июня

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полуфинал II Республиканского конкурса юных чтецов "Жывая класіка" пройдет в Национальной библиотеке Беларуси 14 июня, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве информации.

В полуфинале примут участие 30 победителей районного, областного и Минского городского этапов. Жюри в составе известных белорусских писателей предстоит отобрать 12 юных чтецов. Они сразятся в финале, который станет одним из мероприятий Дня белорусской письменности в Иваново Брестской области.

Творческие чтения в этом году проходят с особым вниманием к родным местам под девизом "Читаем много, читаем вместе, создаем себя и страну!". Участие в конкурсе приняли почти 15 тыс. школьников со всей Беларуси в четырех возрастных категориях: 1-4 классы, 5-6 классы, 7-8 классы, 9-10 классы.

Старт второму конкурсу юных чтецов "Жывая класіка" был дан на XXV Минской международной книжной выставке-ярмарке, которая прошла в феврале нынешнего года. Конкурс дает возможность юным дарованиям раскрыть свои способности в чтении произведений как классиков, так и современных авторов, показать свою любовь к родному слову. Организаторами выступают Министерство информации, Министерство образования, Союз писателей Беларуси и "Столичное телевидение".-0-