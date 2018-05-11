11 мая, Лиссабон /Корр. БЕЛТА/. После второго полуфинала "Евровидения-2018" букмекеры ротировали тройку лидеров, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Победу они по-прежнему прочат Кипру, в день первого полуфинала Элени Фурейра сместила с первой строчки Нетту Барзилай из Израиля с песней "Игрушка". А вот третье место было за представителем Норвегии Александром Рыбаком, белорусом по происхождению. Как оказалось, недолго. Накануне финала в итоговой таблице "Евровидения-2018" на третьей строчке разместилась Франция. Появление дуэта Madame Monsieur с песней "Mercy" значительно подкорректировало картину. Сейчас у Норвегии восьмая позиция в финале. Оперная дива Элина Нечаева из Эстонии замкнет десятку финалистов, по прогнозам букмекеров.
На сегодня десятка финалистов выглядит так: Кипр, Израиль, Франция, Литва, Швеция, Германия, Италия, Норвегия, Ирландия, Эстония.
Финал международного конкурса песни "Евровидение-2018" пройдет в Лиссабоне 12 мая.-0-
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