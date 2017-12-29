Прах Шаинского захоронят на Троекуровском кладбище в Москве

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прах российского композитора Владимира Шаинского, скончавшегося в США на 93-м году жизни, будет захоронен на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на главу департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка.

"Прах Владимира Шаинского будет захоронен на Троекуровском кладбище, но после 12 января 2018 года", - сказал он.

Мэр Москвы Сергей Собянин в свою очередь написал на своей странице в "ВКонтакте", что дал распоряжение оказать содействие в похоронах композитора. "Великий композитор достоин особых почестей во время проводов в последний путь", - отметил он.

Владимир Шаинский был доставлен в больницу Сан-Диего (США) 15 декабря после того, как почувствовал себя плохо, с тех пор больше он не приходил в сознание. Ночью 25 декабря он скончался после продолжительной болезни. В 2008 году композитор был прооперирован в связи с онкологическим заболеванием.-0-