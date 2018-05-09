Праздничный концерт "Площадь Победы - 2018" проходит в Беларуси

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздничный концерт телепроекта "Площадь Победы - 2018" проходит в Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Концерт на открытой площадке стал кульминацией празднования Дня Победы в Беларуси. Построенный в формате киноконцерта, он включает популярные песни военных и послевоенных лет. Композиции исполняются в сопровождении Президентского оркестра Республики Беларусь.

В программе принимают участие популярные белорусские исполнители и творческие коллективы, актеры минских театров. Почетным гостем стал народный артист России Лев Лещенко.-0-