Праздничный концерт "Площадь Победы - 2018" проходит в Беларуси

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздничный концерт телепроекта "Площадь Победы - 2018" проходит в Беларуси, сообщает БЕЛТА.
Концерт на открытой площадке стал кульминацией празднования Дня Победы в Беларуси. Построенный в формате киноконцерта, он включает популярные песни военных и послевоенных лет. Композиции исполняются в сопровождении Президентского оркестра Республики Беларусь.
В программе принимают участие популярные белорусские исполнители и творческие коллективы, актеры минских театров. Почетным гостем стал народный артист России Лев Лещенко.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4056 BYN
|2.39 BYN
|2.42 BYN
|USD
|2.0203 BYN
|2.01 BYN
|2.06 BYN
|RUB
|3.2082 BYN
|3.15 BYN
|3.23 BYN