Праздник искусств "Музы Нясвіжа" состоится 24-26 мая

Во время праздника искусств. Фото из архива

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ХХІII Праздник искусств "Музы Нясвіжа - 2018" пройдет с 24 по 26 мая, сообщили БЕЛТА в Минском облисполкоме.

Более 20 лет Национальный академический концертный оркестр Беларуси под руководством Михаила Финберга при поддержке Миноблисполкома и Несвижского райисполкома организует это одно из самых ярких событий в регионе. Программа праздника в нынешнем году также пестрит мероприятиями и известными именами. Планируются художественные выставки, творческие встречи и, конечно, концерты.

Так, 24 мая в районном центре культуры заслуженный любительский коллектив Беларуси "Театр имени Урсулы Радзивил" покажет комедию "Вячэра". На следующий день центральная районная библиотека станет площадкой для творческой встречи с Михаилом Финбергом, доктором искусствоведения Ольгой Дадиомовой и струнного концерта. В Несвижском центре культуры одна за одной откроются две художественные выставки, а Национальный академический концертный оркестр и его творческие коллективы будут знакомить гостей с лучшими примерами белорусской музыки.

Завершающий день праздника искусств откроет струнный концерт духовной тематики в Несвижском костеле, а затем праздничная музыка заполнит театральный зал дворцового ансамбля и центр культуры.

"Каждый год праздник приобщает жителей области к белорусской культуре, знакомит с новинками музыки, искусства и науки. Этот художественно-просветительский проект помогает сохранять лучшие страницы нашего культурного наследия, способствует возвращению музыкальных артефактов в родное окружение, где они когда-то создавались и звучали", - заключили в Миноблисполкоме.-0-