Праздник-конкурс "Зялёныя святкі" пройдет в Чаусском районе

25 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Межрегиональный праздник-конкурс "Зялёныя святкі" пройдет 27 мая на криницах Байково Чаусского района, сообщили БЕЛТА в Чаусском райисполкоме.

Откроет фестиваль одноименная программа, которую представит Дужевский сельский дом народного творчества. Затем начнется конкурс региональных хороводов и игровых моментов обряда "Кумленне". Перед гостями выступят восемь любительских творческих коллективов из Могилевского, Кричевского, Чериковского, Славгородского и Чаусского районов. Лучших наградят дипломами и ценными подарками. Предусмотрены также награды в специальных номинациях: "Сохранение и развитие традиций местного направления", "Преемники традиций", "Традиционное региональное угощение".

Во время мероприятия будет работать выставка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного творчества. Гостей праздника также пригласят угоститься блюдами традиционной кухни, развлечься на спортивных и игровых площадках. Пройдет обряд освящения родников, после чего каждый сможет набрать криничной воды и окунуться в купели. Финалом программы станет концерт ведущих коллективов района.

Праздник "Зялёныя святкі" основан на национальных традициях. Издавна на Беларуси в конце мая - начале июня проводится цикл обрядов, приуроченных к народному празднику Троица (Семуха). В этот день белорусы приветствуют расцвет природы хороводами, песнями, танцами и гаданиями. Главным атрибутом праздника являются березовые веточки (символ жизни) и первые цветы.

Мероприятие проводится ежегодно с 2013 года с целью возрождения, сохранения самобытной фольклорной культуры и традиций регионального характера, их популяризации и актуализации в современном обществе, а также приобщения подрастающего поколения к традиционной культуре.

Организаторы праздника - отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Чаусского райисполкома и Централизованная клубная система Чаусского района.-0-