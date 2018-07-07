Праздник "Купалье" в Александрии стал поистине всенародным - Доманевский

7 июля, Александрия /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Праздник "Купалье" ("Александрия собирает друзей") стал поистине всенародным. Об этом заявил сегодня на открытии мероприятия председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Щедрая гостеприимная земля собирает такой большой круг друзей для того, чтобы они вместе отдохнули, встретились, поговорили, создали друг другу хорошее настроение. Этот праздник пользуется огромной популярностью и стал поистине всенародным", - сказал губернатор.

На нынешнем празднике участвует много артистов, исполнителей, творческих коллективов, народных мастеров из восьми стран: Беларуси, России, Украины, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Японии. Символично, что это мероприятие проводится в Год малой родины, и эта тема будет главным лейтмотивом на всех сценических площадках "Купалья".

Благодаря реконструкции луговины Днепра территория праздника расширилась, была благоустроена, здесь появились новые проекты и тематические площадки. "То есть здесь созданы комфортные условия для отдыха, что способствует поддержке хорошего настроения, которое неизменно витает в атмосфере этого масштабного творческого проекта", - отметил Владимир Доманевский.

Министр культуры Юрий Бондарь подчеркнул, что этот масштабный творческий проект направлен на сохранение и развитие культурных традиций, взаимообогащение культур. С каждым годом праздник набирает все большую популярность и стал настоящим брендом. "Каждый год организаторы мероприятия стараются найти и представить гостям что-то новое, показать единство истоков исторического и культурного наследия народов", - сказал он.

Юрий Бондарь

От имени оргкомитета Юрий Бондарь тепло поздравил участников и гостей с праздником, пожелал здоровья, счастья, мира и благополучия.

Гуляния традиционно проходят в живописном месте на берегу Днепра, около моста, который соединяет не только два населенных пункта - Александрию и Копысь, но и две области - Могилевскую и Витебскую.-0-

Фото Андрея Покумейко