Праздник народного мастерства проведут 23 июня в Полоцком районе

22 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Праздник народного мастерства "Заозерская березуха" соберет жителей Полоцкого района, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-служба Полоцкого райисполкома.

Мероприятие, символом которого станет красавица береза, пройдет 23 июня в агрогородке Заозерье. Гостей встречать будет пан Казимир. Во время театрализованного открытия праздника он расскажет легенды агрогородка и угостит всех березовым соком. Затем для всех желающих распахнет свои двери "McDonald's по-заозерски" с выставкой-дегустацией аппетитной деревенской выпечки и фуд-корт "Заозерский фиш-лайт", где можно будет отведать рыбный суп и яичницу, приготовленные на горящих березовых чурках. Здесь же состоятся съемки пятого выпуска программы телепроекта "Полаччына гасцінная", в ходе которых будут раскрыты рецепты приготовления березового кваса. Радивые хозяюшки также смогут выступить в роли экспертов в конкурсе-дегустации "Березовый микс", организованный в формате программы "Контрольная закупка".

Спортсменов-любителей организаторы приглашают в "Деревенский фитнес-дром", где им предложат сделать этнозарядку в народном стиле (с лопатой, граблями, тяпкой), поучаствовать в битве березовыми вениками, проверить свои силы в командном летнем керлинге с банными тазиками, ходьбе на березовых ходулях, турнирах по "Березовым шашкам" и "Березовым городкам".

Для поклонников искусства подготовлена встреча с прекрасным - мюзикл "Березовая рапсодия", концерт народного ансамбля "Бела чайка", уличная галерея репродукций русских художников "Березонька-подружка" и выставка деревянных изделий учащихся местной школы. Не останутся без внимания и дети. Их ждет хоровод-шоу "Народные забавы" с аутентичными народными играми, игровая программа "В погоне за летом" и катание на лошадях. Хорошим напоминанием о веселом празднике в Заозерье станет экспресс-селфи "Березовое чудо" и украшения из бересты, изготовленные своими руками с помощью народных мастеров.-0-