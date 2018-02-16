Премьера фильма о Вооруженных Силах Беларуси "Не игра" состоялась в Минске

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьерный показ художественного фильма "Не игра" о современной армии Беларуси и ее традициях состоялся в кинотеатре "Москва" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Фильм, посвященный 100-летию Вооруженных Сил Беларуси, создана киностудии "Беларусьфильм" по заказу Министерства культуры при участии Министерства обороны. Почетными гостями премьеры стали министр обороны Андрей Равков и первый заместитель министра культуры Ирина Дрига.

Ирина Дрига

Андрей Равков отметил, что фильм повествует о молодых людях, которые в Вооруженных Силах становятся настоящими гражданами своей страны. "В фильме видно, как у молодых людей, пришедших в армию, меняются ценностные ориентиры, закаляется характер. Эти люди, которые пришли из разных точек страны с разными специальностями, постепенно становятся мощным коллективом, способным защитить свою страну", - сказал он.

Андрей Равков

"Весьма символично, что, переходя во второе столетие своей истории, наша армия уверенно смотрит в будущее, - подчеркнула Ирина Дрига. - Именно этому посвящен фильм "Не игра" с говорящим названием. Ведь сегодня армия - это не только надежный щит Отечества, но и школа взросления, мужества для тысяч юношей, которые проходят воинскую службу. Выходя из нее, молодые люди убеждаются, что жизнь - это действительно не игра, они становятся настоящими мужчинами".

Новая картина - полнометражный игровой фильм в жанре драмы. По сюжету молодой амбициозный программист Алексей Кузьменков претерпевает профессиональную неудачу и принимает решение, несмотря на отсрочку, пойти в армию. Однако, проходя службу, Алексей делает полную "перезагрузку" всей своей жизни. Он расстается с иллюзиями в отношении легких побед и быстрых достижений, преодолевает собственные слабости и соблазны, встречает надежных и верных друзей, становится настоящим мужчиной и открывает новые перспективы собственной жизни.

Авторы сценария: Евгений Амельченко, Константин Гагарин, Денис Нупрейчик. Оператор-постановщик - Виктор Бондарович. Художник-постановщик - Андрей Толстик.

Автор сценария Константин Гагарин

Главные роли исполняют молодые актеры Павел Павлють, Никита Лубенько, Борис Шумилин, Эльдар Данильчик. Также в картине задействованы Светлана Аникей, Татьяна Янкевич, Игорь Сигов, Петр Юрченков, Дмитрий Глазачев, Андрей Новик.

Съемки прошли в Минске, на "Линии Сталина", Кургане Славы, в военном городке в Печах. Консультантами картины выступили представители Министерства обороны Беларуси.

В просмотре премьерного показа фильма приняли участие военнослужащие Минского гарнизона, курсанты военных учебных заведений, воспитанники Минского суворовского военного училища, а также учащиеся столичных учебных заведений.

Андрей Равков

Перед началом показа гости смогли ознакомиться с выставкой оружия и амуниции различных периодов истории белорусской армии, а также выполнить упражнения на тренажерах для обучения стрельбе из стрелкового оружия.-0-

Фото Рамиля Насибулина