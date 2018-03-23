23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьерный спектакль о жизни белорусской деревни Прудок купаловцы покажут ее жителям. Такие планы озвучил на пресс-конференции начальник отдела корпоративных коммуникаций компании velcom, которая поддерживает реализацию этого проекта, Вячеслав Смирнов, передает корреспондент БЕЛТА.

Премьера спектакля "Радзіва "Прудок" по книге Андруся Горвата "Радзіва "Прудок". Дзённік" запланирована на камерной сцене Национального академического театра им.Янки Купалы 16 мая, а позже ее покажут жителям деревни, которые стали героями книги.

"Радзіва "Прудок" рассказывает о минском журналисте и дворнике Купаловского театра Андрусе Горвате, который принял решение уехать в деревню Прудок восстанавливать дом своего деда, променяв суету большого города на радости деревенской жизни и близость к собственным корням. Свои впечатления он сначала размещал на личной странице в Facebook, потом эти записи стали книгой.

По признанию творческой команды, а в ее составе артисты Михаил Зуй, Дмитрий Есеневич, Светлана Аникей и Роман Подоляко, который попробует себя в роли режиссера, показ для жителей Прудка станет своеобразным экзаменом. Михаил Зуй, который будет играть автора "Радзіва "Прудок", считает подобную ситуацию испытанием для персонажей - жизненные они или нет.

Структуру спектакля творческая команда оставила в секрете, рассказав о карт-бланше от автора, возможностью творчески распоряжаться материалом. Сам Андрусь Горват отшутился, что полностью доверяет купаловцам и они вольны создать такое произведение, какое считают нужным.

Роман Подоляко рассказал журналистам, что подружился с автором еще с момента его работы в театре. Идею поставить спектакль обдумывал давно. Свой проект "Радзіва Прудок" актер выдвинул на конкурс режиссерских экспликаций Министерства культуры Беларуси и стал одним из шести лауреатов, получивших грант на постановку. Генеральным партнером спектакля выступила компания velcom, которая традиционно уделяет большое внимание проектам, посвященным поддержке белорусского языка, литературы.

Билеты на постановку появятся в продаже с конца марта, приобрести их можно будет в кассах театра или онлайн.

По мотивам одной из историй Андруся снята короткометражка "Ягор", которая в фестивале мобильного кино velcom Smartfilm удостоена приза зрительских симпатий.-0-