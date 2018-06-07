Премьеру "Жизнь и смерть Янки Купалы" представит 28 и 29 июня Белорусский музыкальный театр

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спектакль "Жизнь и смерть Янки Купалы" представит 28 и 29 июня Белорусский государственный академический музыкальный театр. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в театре.

Премьерный спектакль "Жизнь и смерть Янки Купалы" - музыкальная драма-версия Анатолия Делендика и Олега Ходоско, созданная по мотивам книги Павлины Мяделки "Сцежкамі жыцця" на либретто Анатолия Зэкова.

Идея создания спектакля принадлежит директору театра Александру Петровичу и художественному руководителю Адаму Мурзичу. Мастера музыкального театра Беларуси впервые обратились к теме жизни и смерти Янки Купалы, в биографии которого по сей день множество загадок и тайн. Этот спектакль - дань уважения великому белорусскому поэту.

Авторы и режиссер-постановщик спектакля провели серьезную подготовительную работу: общались с работниками Государственного литературного музея Янки Купалы, работали с хранящимися в нем документами.

В составе постановочной группы: режиссер-постановщик - заслуженный деятель искусств Российской Федерации, главный режиссер театра Михаил Ковальчик; дирижер-постановщик - лауреат международного конкурса, главный дирижер Юрий Галяс; художник-постановщик - Илья Подкопаев; балетмейстер-постановщик - Наталья Фурман; руководитель сценического ансамбля солистов - Игорь Баканов.

В спектакле будут задействованы артисты: заслуженный артист Республики Беларусь Василий Сердюков, лауреаты международных конкурсов Сергей Сутько, Виктор Циркунович, Ольга Железкая, Виктория Жбанкова-Стриганкова, Екатерина Дегтярева, дипломанты международных конкурсов Анна Беляева, Александр Осипец, артисты театра Сергей Килессо, Андрей Асимович, Сергей Жаров, Станислав Гелда, Александр Мицкевич, Руслан Секацкий, Никита Якимович, Сергей Якушенко, Евгений Далидович, Роман Грицев.-0-