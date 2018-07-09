Презентованная на "Славянском базаре" скульптура Осипа Цадкина останется в Витебске

9 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Презентованная на "Славянском базаре" скульптура Осипа Цадкина "Возвращение блудного сына" останется в Витебске. Об этом сообщил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, куратор корпоративной коллекции ОАО "Белгазпромбанк" Александр Зименко.

По его словам, скульптура "Возвращение блудного сына", отлитая в 1962 году при жизни художника, была приобретена для корпоративной коллекции Белгазпромбанка на аукционе Christie's в 2016 году и до настоящего времени не экспонировалась. Сегодня в Витебске она стала центральным экспонатом культурного проекта "Осип Цадкин. Возвращение" и впервые была широко представлена публике.

"После завершения работы выставки эта скульптура останется в Витебске. Мы вместе с местными органами власти рассматриваем различные варианты, как она может быть вписана в культурное пространство города и станет заметным событием в его жизни", - сказал Александр Зименко.

Выставка работ Осипа Цадкина, открывшаяся в музее истории Витебского народного художественного училища, стала первым проектом насыщенной программы культурных событий "Славянского базара". В экспозицию вошли также скульптура "Малая Пьета" (бронза, 1961 г.) и две картины - "Озеро" и "Трое обнаженных за столом", относящиеся к разным периодам творчества художника.

Значимость проекта как яркого примера плодотворного государственно-частного партнерства подчеркнул директор международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", генеральный директор Центра культуры "Витебск" Александр Сидоренко. "Приятно, что первый выставочный проект "Славянского базара" посвящен творчеству нашего знаменитого земляка, яркому представителю Парижской школы. Надеюсь, он станет не последним из серии, реализованной в Витебске с участием Белгазпромбанка", - отметил он.

Уроженец Витебска Осип Цадкин является одним из крупнейших представителей авангардного искусства XX века. Сюжет скульптуры "Возвращение блудного сына" навеян не только известной библейской притчей, но и случаем из жизни самого автора. В 1906 году он порвал отношения со своей семьей и самостоятельно обосновался в Лондоне, но через несколько лет вернулся за примирением на родину к отцу.-0-

Фото Александра Хитрова