Президентский оркестр Беларуси представит концерт к 80-летию со дня рождения Высоцкого

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новую концертную программу к 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого представит 24 февраля зрителям в Минске Президентский оркестр Республики Беларусь, сообщили корреспонденту БЕЛТА в оркестре.
В программе "Я, конечно, вернусь" прозвучат любимые, известные песни легендарного Владимира Высоцкого в симфонической обработке. Главный дирижер оркестра - Виктор Бабарикин. Солировать в этот вечер на сцене Дворца Республики будут Павел Нарочанский и Артур Федорович.-0-
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