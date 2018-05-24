Придание статуса межгосударственного порталу "Созвучие" рассмотрит Совет по гуманитарному сотрудничеству СНГ

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопрос о придании статуса межгосударственного порталу "Созвучие" планируется рассмотреть на Совете по гуманитарному сотрудничеству государств - участников СНГ, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве информации Беларуси.
В Минске в штаб-квартире СНГ 23 мая состоялось заседание экспертной группы по доработке материалов о придании статуса межгосударственного гуманитарного портала интернет-проекту "Созвучие: литература и публицистика стран Содружества". Экспертная группа проработала поступившие предложения, проекты документов.
Планируется, что данный вопрос будет рассмотрен на заседании Совета по гуманитарному сотрудничеству государств - участников СНГ. Предусматривается формирование рабочей группы по разработке проекта положения о портале в статусе межгосударственного.
Проект "Созвучие: литература и публицистика стран Содружества" реализуется издательским домом "Звязда" при поддержке Министерства информации. Он создан в 2013 году.
Главные задачи проекта: восстановить и сплотить утраченные литературные и творческие связи между странами бывшего Советского Союза; популяризировать современную и классическую литературу, а также культурную жизнь стран СНГ. Это единственный в СНГ интернет-проект, направленный на сближение культурного и художественного пространства.
Основой постоянно обновляющегося контента служат материалы, присланные корреспондентами, экспертами, самими писателями и публицистами из разных государств Содружества. В реализации проекта помогают партнеры в Литве, Латвии, Эстонии, Грузии, русскоязычные организации стран дальнего зарубежья.-0-
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