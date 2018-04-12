12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Произведения Янки Купалы планируют издать на корейском языке, сообщила директор Государственного литературного музея Янки Купалы Елена Лешкович во время презентации книги одного стихотворения Купалы "А хто там iдзе?" на 100 языках мира в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Работу по переводу будем продолжать. Знаю, что уже сегодня есть новые переводы, которые не успели войти в эту книгу. Благодаря послу Республики Корея есть договоренность об издании произведений Янки Купалы на корейском языке", - сказала Елена Лешкович. Во время ее стажировки в этой стране директор музея познакомилась также с коллегой из Бангладеш, который обещал перевести произведения Купалы на бенгальский язык.

Сейчас ведется работа по переводу стихотворений Купалы на грузинский, итальянский языки. "Чем больше будут знать о Янке Купале, тем больше будут знать о Беларуси", - отметила Елена Лешкович.

Директор издательства "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки" Владимир Андриевич рассказал, что стихотворение "А хто там iдзе?" первыми на свой язык перевели украинцы, потом литовцы, русские, чехи, поляки. Примечательно, что это поэтическое произведение можно прочитать и на языках малых народов.

Владимир Андриевич

Заведующая редакцией литературы, искусства и культурологии издательства "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки" Ольга Давидович подчеркнула, что представленная книга - уникальное издание. В нее вошли самые лучшие переводы (в некоторых языках есть несколько вариантов). Издание дополнено иллюстрациями известных белорусских художников, а также зарубежных мастеров, в том числе из Китая.

Ольга Давидович

Составителями книги одного стихотворения Купалы "А хто там iдзе?" на 100 языках мира стали доктор филологических наук, профессор, почетный председатель Международного фонда Янки Купалы Вячеслав Рагойша и директор Государственного литературного музея Янки Купалы Елена Лешкович. Открывает книгу факсимиле этого стихотворения, которое хранится в Государственном литературном музее Янки Купалы.-0-

Фото Максима Гучека