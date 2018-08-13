Проведение "Евровидения" в Израиле под угрозой срыва

Государственная корпорация телерадиовещания "Кан" до сих пор не получила ответа о готовности Израиля инвестировать в международный песенный конкурс, сообщает Times of Israel.

Глава совета корпорации "Кан" Гиль Омер в своем письме (которое было распространено в СМИ) к главе правительства Биньямину Нетаньяху предупреждает о том, что если в течение ближайших суток не будут переведены €12 млн Европейскому вещательному союзу (сумма залога, подтверждающая намерения страны провести у себя "Евровидение-2019"), то Израилю придется отказаться от проведения конкурса.

Омер пишет, что до сих пор не получил разъяснений о готовности государства инвестировать в "Евровидение", при этом сама корпорация боится вкладывать собственные средства, если по какой-либо причине потом придется отказаться от конкурса, ведь в случае форс-мажора залог остается у европейского оргкомитета.

В мае в Европейском вещательном союзе сообщали, что решение о месте и времени проведения песенного конкурса "Евровидение-2019" пока не принято. 26 июля сообщалось, что Израиль потеряет право на проведение "Евровидения-2019", если в течение пяти дней не внесет залог в размере €12 млн. Сроки выплаты были продлены до 14 августа, однако ни ответа от правительства, ни денежных средств корпорация не получила.

Ситуацию осложняет бойкот конкурса со стороны нескольких европейских государств, в связи с недовольством европейцев выбором площадки в Иерусалиме. Был предложен другой вариант - Тель-Авив. Однако, это не сильно повлияло на возмущения вокруг данной ситуации. Теперь минфин Израиля не хочет выделять деньги под гарантии для Европейского вещательного союза, так как €12 млн могут быть утеряны в случае, если корпорация поддастся давлению и конкурс все же не состоится в 2019 году на территории еврейского государства.