17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пулитцеровскую премию впервые получил рэпер, сообщают информагентства.

Рэпер Кендрик Ламар удостоен Пулитцеровской премии за альбом "DAMN" в категории "Музыка".

Премия присуждена за вышедшую год назад пластинку, на которой собрана "виртуозная коллекция песен, объединенных искренностью простонародного языка и ритмичной динамикой, дающих впечатляющие зарисовки множества составляющих современной жизни афроамериканцев".

"DAMN" - четвертый студийный альбом Ламара. Кендрик Ламар имеет несколько премий "Грэмми", он также победитель церемонии BET Hip-Hop Awards в четырех номинациях: "Альбом года", "Хип-хоп клип года", "Выступление года" и "Лирик года".

Пулитцеровская премия вручается с 1917 года по завещанию американского журналиста и основателя Школы журналистики Колумбийского университета Джозефа Пулитцера. По правилам премии, имена претендентов на награду не известны до объявления итогов конкурса.-0-